Фазель назвал белорусов своими братьями

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что на организацию оказывается политическое давление из-за того, что чемпионат мира 2021 года должен пройти в Минске, передает РИА «Новости».

«Белорусы для меня братья. Так я отношусь к россиянам, которые тоже очень честны. Никакого давления я лично не испытываю, но давление исходит на ИИХФ. Нас используют против нашей воли», — сказал Фазель.



Напомним, турнир должен состояться с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

Ранее Фазель поделился подробностями разговора с Александром Лукашенко.