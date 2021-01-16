Компания Tissot ответила на просьбу не спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

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Флаги Канады, Финляндии и России (слева направо) на церемонии награждения после победы сборной... Флаги Канады, Финляндии и России (слева направо) на церемонии награждения после победы сборной...
Флаги Канады, Финляндии и России (слева направо) на церемонии награждения после победы сборной...
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Компания по производству часов Tissot, которая является спонсором чемпионата мира по хоккею, ответила на просьбу о бойкоте турнира в Минске.

«Права человека, безусловно, являются основной ценностью нашего бренда. Мы высказали ИИХФ свою обеспокоенность, ждем объяснений», — написала пресс-служба компании в Instagram в ответ на комментарии пользователей.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске.

Ранее сообщалось о том, что «Шкода» откажется от спонсирования ЧМ-2021 в случае его проведения в Минске.