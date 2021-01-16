Жена российского биатлониста грубо обратилась к недовольным результатами мужа
Андрей Черников
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Анна Елисеева, жена российского биатлониста Матвея Елисеева, грубо обратилась к недовольным результатами мужа.
«Такое говно прилетает в директ. Я жена спортсмена. Если вы даете советы — друзья, идите в жопу», — заявила Анна в сториз Instagram.
Также она отметила, что из-за травли многие спортсмены удаляют аккаунты в социальных сетях.
Лучшим результатом спортсмена в текущем сезоне является четвертое место в эстафете.
Ранее женская сборная России по биатлону заняла 4-е место на этапе КМ.
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