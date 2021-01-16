Жена российского биатлониста грубо обратилась к недовольным результатами мужа

Анна Елисеева, жена российского биатлониста Матвея Елисеева, грубо обратилась к недовольным результатами мужа.

«Такое говно прилетает в директ. Я жена спортсмена. Если вы даете советы — друзья, идите в жопу», — заявила Анна в сториз Instagram.

Также она отметила, что из-за травли многие спортсмены удаляют аккаунты в социальных сетях.



Лучшим результатом спортсмена в текущем сезоне является четвертое место в эстафете.

Ранее женская сборная России по биатлону заняла 4-е место на этапе КМ.