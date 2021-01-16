Мама братьев Миранчуков: в детстве ребята пробовали курить

Елена Миранчук, мама футболистов Алексея и Антона Миранчуков, рассказала, что в детстве они пробовали курить, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Ребята пробовали курить. Закончилось это беседой. Просто поговорила с ними, и больше такого не было. Из-за увлечения спортом, наверное, все это отошло на другой план», — сказала Елена Миранчук.



Также она рассказала, что они нашли у бабушки охотничьи спички и подожгли сарай.

Ранее «Аталанта» назвала Алексея Миранчука мастером дебютов.