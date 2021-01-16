Швейцарский баскетболист совершил камингаут
Антон Борисов
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Игрок сборной Швейцарии по баскетболу 3х3 Марко Леманн совершил камингаут.
Спортсмен заявил, что решил не ждать завершения карьеры для того, чтобы сообщить о своей ориентации.
«Я так долго менял личности, что это повлияло на мое психологическое здоровье. Каждую неделю одно и то же: мой бойфренд отвозит меня в аэропорт — и через минуту счастливый гей в отношениях превращается в профессионального атлета без эмоций, который не хочет говорить о своей личной жизни», — цитирует спортсмена официальный сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА).
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выразила поддержку совершившему каминг-аут судье.
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