Тренер сборной России раскритиковал Елисеева после эстафеты на Кубке мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Матвея Елисеева после эстафеты на Кубке мира.

Российская команда, в составе которой также были Кирилл Стрельцов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла четвертое место с отставанием от лидера (Франции) +1:55.3. Елисеев бежал второй этап.

«Надо думать, возвращать ли Матвея Елисеева на первый этап. В эстафете он выступил из рук вон плохо. Если бы он бежал гонку так, как спринт, у нас уже был бы шанс зацепиться, — сказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Стрельцов высказался о своей неудаче в эстафете на Кубке мира.