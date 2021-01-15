Тренер сборной России раскритиковал Елисеева после эстафеты на Кубке мира
Анастасия Мартыненко
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Матвея Елисеева после эстафеты на Кубке мира.
Российская команда, в составе которой также были Кирилл Стрельцов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла четвертое место с отставанием от лидера (Франции) +1:55.3. Елисеев бежал второй этап.
«Надо думать, возвращать ли Матвея Елисеева на первый этап. В эстафете он выступил из рук вон плохо. Если бы он бежал гонку так, как спринт, у нас уже был бы шанс зацепиться, — сказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Стрельцов высказался о своей неудаче в эстафете на Кубке мира.
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