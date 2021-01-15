Лыжник Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Фалуне

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов вернется в состав национальной команды на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 29 по 31 января.

Спортсмен пропустил старт сезона из-за коронавируса.

«В Фалуне мы его ждем, это даже не обсуждается, это ясно. Там есть его профильная спринтерская дистанция, на которой он выиграл Кубок России. Он у нас универсал, поэтому, конечно, я хотела бы его видеть на первых местах и на других дистанциях», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Ранее Устюгов пропустил многодневку «Тур де Ски».