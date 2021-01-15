Лыжник Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Фалуне

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Сергей Устюгов (Россия) после финиша на дистанции гонки преследования на 15 км классическим стилем... Сергей Устюгов (Россия) после финиша на дистанции гонки преследования на 15 км классическим стилем...
Сергей Устюгов (Россия) после финиша на дистанции гонки преследования на 15 км классическим стилем...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Сергей Устюгов вернется в состав национальной команды на этапе Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 29 по 31 января.

Спортсмен пропустил старт сезона из-за коронавируса.

«В Фалуне мы его ждем, это даже не обсуждается, это ясно. Там есть его профильная спринтерская дистанция, на которой он выиграл Кубок России. Он у нас универсал, поэтому, конечно, я хотела бы его видеть на первых местах и на других дистанциях», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Ранее Устюгов пропустил многодневку «Тур де Ски».