Овечкин отдал две голевые передачи в матче с «Баффало»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин почувствовал в первых двух шайбах своей команды в новом сезоне.



35-летний форвард сборной России записал на свой лицевой счет две голевые передачи, ассистировав Никлас Бэкстрему и Ти Джею Оши по ходу первого периода.

После половины игры счет 3:1 в пользу «столичных».

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Никита Задоров поделился мнением о блокировке президента США Дональда Трампа в Twitter.