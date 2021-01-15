Вратарь ЦСКА Акинфеев выступил против предложенного Гончаренко тренера

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против того, чтобы предложенный главным тренером Виктором Гончаренко белорусский специалист работал в качестве наставника вратарей. Об этом сообщает «СЭ».

Стоит отметить, что источник не раскрывает имя кандидатуры Гончаренко.

Напомним, что в декабре руководство армейцев не стало продлевать трудовой договор с Сергеем Овчинниковым, работавшим в клубе более семи лет.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном возвращении нидерландского форварда Квинси Промеса.