Вратарь ЦСКА Акинфеев выступил против предложенного Гончаренко тренера
Вадим Балканов
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выступил против того, чтобы предложенный главным тренером Виктором Гончаренко белорусский специалист работал в качестве наставника вратарей. Об этом сообщает «СЭ».
Стоит отметить, что источник не раскрывает имя кандидатуры Гончаренко.
Напомним, что в декабре руководство армейцев не стало продлевать трудовой договор с Сергеем Овчинниковым, работавшим в клубе более семи лет.
Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном возвращении нидерландского форварда Квинси Промеса.