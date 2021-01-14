Мишин: считаю стыдным комментировать конфликт хореографа Тутберидзе с Плющенко
Антон Борисов
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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отказался комментировать конфликт между хореографом Алексеем Железняковым и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
13 января представитель группы Этери Тутберидзе заявил о желании подраться с экс-фигуристом. Победитель Игр принял вызов.
«Считаю для себя стыдным комментировать данное событие», — цитирует Мишина «Чемпионат.com».
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о конфликте в российском фигурном катании.