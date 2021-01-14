Глава МИД Германии выступил против проведения ЧМ-2021 в Минске

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против проведения чемпионата мира 2021 года по хоккею в Минске.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в белорусской столице и Риге, однако из-за политической обстановки в стране Международная федерация хоккея (ИИХФ) может найти замену Минску.

«Тот, кто серьезно относится к солидарности с Белоруссией, не может всерьез хотеть проводить чемпионат мира в этой ситуации. Это не вопрос политического расчета, а вопрос отношения», — приводит слова главы ведомства аккаунт МИД ФРГ в Twitter.

Ранее сообщалось, что Минск готов обсудить с Латвией вопросы проведения ЧМ-2021.