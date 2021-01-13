«Локомотив» и «Ростов» сыграют контрольный матч на зимних сборах

Московский «Локомотив» и «Ростов» сыграют контрольный матч на зимних тренировочных сборах в Марбелье. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что «Локомотив» 20 или 21 февраля сыграет первый официальный матч в 2021 году против «Тамбова» в 1/8 финала Кубка России.

«Ростов» сыграет также в 1/8 финала Кубка России 20 или 21 февраля против грозненского «Ахмата».

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.