Защитник «Спартака» Джикия поделился ожиданиями от подготовки к возобновлению РПЛ
Карен Саркисян
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от начала подготовки к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ).
По словам защитника, на каникулах он отключал телефон и восстанавливался.
Джикия отмечает, что уже скинул лишние килограммы, набранные за Новый год.
«Сегодня с новыми эмоциями и силами приступаю к работе, — передает его слова «Чемпионат.com».
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.