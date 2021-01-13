Защитник «Спартака» Джикия поделился ожиданиями от подготовки к возобновлению РПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от начала подготовки к возобновлению Российской премьер-лиги (РПЛ).

По словам защитника, на каникулах он отключал телефон и восстанавливался.

Джикия отмечает, что уже скинул лишние килограммы, набранные за Новый год.

«Сегодня с новыми эмоциями и силами приступаю к работе, — передает его слова «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.