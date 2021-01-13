Овечкину предрекли очередную победу в гонке снайперов НХЛ
Василий Учаев
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Телеканал Sportsnet составил рейтинг главных претендентов на награду «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По мнению авторов канала, первое место в списке займет капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Журналисты считают, что российский форвард забросит 38 шайб в 56 матчах.
Вторым в рейтинге стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (36 голов). На третьей строчке расположился форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (34), который пропустит начало сезона из-за травмы.
Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 14 января.
Ранее сообщалось, что пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.