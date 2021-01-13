Овечкину предрекли очередную победу в гонке снайперов НХЛ

Телеканал Sportsnet составил рейтинг главных претендентов на награду «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По мнению авторов канала, первое место в списке займет капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Журналисты считают, что российский форвард забросит 38 шайб в 56 матчах.

Вторым в рейтинге стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (36 голов). На третьей строчке расположился форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (34), который пропустит начало сезона из-за травмы.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь на 14 января.

Ранее сообщалось, что пять российских хоккеистов вошли в список 50 лучших игроков НХЛ.