Полузащитник «Спартака» Мирзов отправится на сбор с «Химками»

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов отправится на зимний сбор с подмосковными «Химками». Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что Мирзов перешел на правах аренды из «Спартака» в «Химки» летом 2020 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил четыре мяча.

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