Полузащитник «Спартака» Мирзов отправится на сбор с «Химками»
Карен Саркисян
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Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов отправится на зимний сбор с подмосковными «Химками». Об этом сообщает Sport24.
Напомним, что Мирзов перешел на правах аренды из «Спартака» в «Химки» летом 2020 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет со сборной свободных агентов Испании.