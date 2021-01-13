Россиянина Карякина уличили в жульничестве на «Дакаре»

Российского пилота Сергея Карякина уличили в жульничестве на «Дакаре».

Журналист из Саудовской Аравии Ибрахим Аль-Зубаиди выложил в Instagram ролик, на котором зрители оказывают помощь экипажу Карякина, что запрещено правилами.

«Карякин утверждал, что Салех Аль-Саиф получал незаконную помощь, а сегодня сам пользуется ею. Ситуация для Сергея будет очень неловкой после этого видео», — подписал ролик Аль-Зубаиди.

После десятого этапа гонки экипаж Карякина занимает третью строчку в общем зачете.



Ранее экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на шестом этапе «Дакара».