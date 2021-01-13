Соболев рассказал о реакции на решение Тедеско покинуть «Спартак»
Андрей Черников
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Футболист московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о реакции на решение Доменико Тедеско покинуть клуб, передает «СЭ».
«Спокойно отреагировал. Тренер так решил, у него такое виденье. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается», — сказал Соболев.
Немецкий специалист уйдет из «Спартака» после текущего сезона.
Ранее Соболев рассказал о разговоре со Станиславом Черчесовым после травмы.