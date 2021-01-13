Соболев рассказал о реакции на решение Тедеско покинуть «Спартак»

Футболист московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о реакции на решение Доменико Тедеско покинуть клуб, передает «СЭ».

«Спокойно отреагировал. Тренер так решил, у него такое виденье. Конечно, не хочется, чтобы он уходил, но это его решение. Оно не обсуждается», — сказал Соболев.

Немецкий специалист уйдет из «Спартака» после текущего сезона.



Ранее Соболев рассказал о разговоре со Станиславом Черчесовым после травмы.