Полузащитник «Химок» Мирзов прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал слухи о возможном возвращении в московский «Спартак».

Напомним, что в СМИ сообщалось о желании главного тренера «Спартак» Доменико Тедеско вернуть Мирзова в московский клуб.

«Что знаю про желание Тедеско вернуть меня в «Спартак»? Тут как в фильме: все, что было в Вегасе, остается в Вегасе», — приводит слова Мирзова «Чемпионат.сom».

В нынешнем сезоне Резиуан Мирзов принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги и забил четыре мяча.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на новость о возможном назначении Финка на пост тренера команды.