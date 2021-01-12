Плющенко показал фотографию коттеджей российских фигуристок
Мартин Норикович
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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал на своей странице в Instagram фотографию коттеджей российских фигуристок Алены Косторной и Александры Трусовой.
Напомним, что Косторная и Трусова тренируются в академии «Ангелы Плющенко».
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и 10-кратный чемпион России.
Ранее в оргкомитете ЧМ по фигурному катанию заявили об отсутствии угрозы отмены турнира.