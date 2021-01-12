В оргкомитете ЧМ по фигурному катанию заявили об отсутствии угрозы отмены турнира

Президент оргкомитета чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Ульрика Молин в беседе с «РБК-Спорт» заявила об отсутствии угрозы отмены турнира из-за пандемии коронавируса.

По словам президента оргкомитета, Шведская ассоциация фигурного катания работает в тесном контакте с Международным союзом конькобежцев (ISU) относительно ЧМ-2021.

Молин отмечает, что здоровье и безопасность всех участников находятся в наивысшем приоритете.

«Подготовка идет согласно плану, угрозы отмены чемпионата нет», — сказала она.

Напомним, что ЧМ-2021 по фигурному катанию должен пройти с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

Ранее глава МИД Латвии Ринкевич выступил против проведения ЧМ-2021 в Белоруссии.