Эка-тренер ЦСКА Варламов будет работать в «Риге»

Бывший сотрудник академии московского ЦСКА Евгений Варламов будет работать в «Риге» в качестве ассистента главного тренера. Об этом сообщает «СДЗД».

По информации источника, новым наставником латышского коллектива станет Денис Лактионов, работавший до этого в столичной «Родине».

Вслед за ним последуют и его помощники — Максим Калиниченко и Александр Филимонов, игравшие в свое время за «Спартак».

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА договорился о контракте с полузащитником «Ниццы» Данило Барбозой.