Полузащитник «Арсенала» Озил сравнил Роналду и Месси

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в своем Twitter сравнил нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

Он заявил, что 35-летний португалец всегда был лучшим в тех странах, в которых играл, несмотря на то, что южноамериканец доказал свою уникальность в рамках Ла Лиги.

Напомним, что Роналду был партнером немца в стане «сливочных» с 2010 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что Месут Озил оценил игру защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса.

Messi has proven himself to be one of the best ever in Spain, but Ronaldo was always the best in every country he's played in! https://t.co/OfsWqNLedM