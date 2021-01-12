Полузащитник «Арсенала» Озил сравнил Роналду и Месси
Вадим Балканов
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил в своем Twitter сравнил нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
Он заявил, что 35-летний португалец всегда был лучшим в тех странах, в которых играл, несмотря на то, что южноамериканец доказал свою уникальность в рамках Ла Лиги.
Напомним, что Роналду был партнером немца в стане «сливочных» с 2010 по 2013 год.
Ранее сообщалось, что Месут Озил оценил игру защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса.
Messi has proven himself to be one of the best ever in Spain, but Ronaldo was always the best in every country he's played in! �� https://t.co/OfsWqNLedM— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021