ЦСКА договорился о контракте с полузащитником «Ниццы» Данило
Вадим Балканов
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Столичный ЦСКА договорился о контракте с полузащитником «Ниццы» Данило Барбозой. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.
Отмечается, что южноамериканский хавбек согласовал условия трудового договора с армейцами. В данный момент клубы обсуждают условия перехода.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции 24-летний бразилец провел четыре игры и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что тренер академии московского ЦСКА Евгений Варламов покинул команду.