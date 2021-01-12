Столичный ЦСКА договорился о контракте с полузащитником «Ниццы» Данило Барбозой. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

Отмечается, что южноамериканский хавбек согласовал условия трудового договора с армейцами. В данный момент клубы обсуждают условия перехода.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 24-летний бразилец провел четыре игры и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что тренер академии московского ЦСКА Евгений Варламов покинул команду.