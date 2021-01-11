Почетный президент ОКР оценил шансы фигуриста Коляды на медаль ЧМ

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил шансы фигуриста Михаила Коляды на медаль чемпионата мира, передает РИА «Новости».

«В этом сезоне мне очень нравится Коляда. У него будет возможность взять призовое место, если ему удастся удачно выступить», — сказал Жуков.

Планируется, что турнир пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Из-за пандемии COVID-19 ЧМ может не состояться. Этот вопрос Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит 28 января.



Ранее Алексей Ягудин поддержал предложение Татьяны Тарасовой провести чемпионат мира в России.