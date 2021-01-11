Почетный президент ОКР оценил шансы фигуриста Коляды на медаль ЧМ
Андрей Черников
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков оценил шансы фигуриста Михаила Коляды на медаль чемпионата мира, передает РИА «Новости».
«В этом сезоне мне очень нравится Коляда. У него будет возможность взять призовое место, если ему удастся удачно выступить», — сказал Жуков.
Планируется, что турнир пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Из-за пандемии COVID-19 ЧМ может не состояться. Этот вопрос Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит 28 января.
Ранее Алексей Ягудин поддержал предложение Татьяны Тарасовой провести чемпионат мира в России.