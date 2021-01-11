Сербский футболист «Сочи» планирует получить российское гражданство
Андрей Черников
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Сербский хавбек «Сочи» Иван Миладинович рассказал о том, что он планирует получить российское гражданство, передает «СЭ».
«Я люблю Россию. Мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в Российской премьер-лиге (РПЛ). У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить», — сказал Миладинович.
Также серб отметил, что будет рад приглашению в сборную России.
Ранее Олег Романцев поделился впечатлениями от игры московского «Спартака» в осенней части РПЛ.