Японский футбольный клуб объявил о подписании контракта с 53-летним игроком

Японский футбольный клуб «Иокогама» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 53-летним японским игроком Кадзуеси Миура.

Сообщается, что контракт Миуры с «Иокогамой» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне нападающий провел четыре матча и не забил ни одного мяча.

Кадзуеси Миура — самый возрастной футболист в истории японской J-лиги.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ЦСКА Хонда близок к переходу в португальский клуб.