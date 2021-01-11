Японский футбольный клуб объявил о подписании контракта с 53-летним игроком
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Японский футбольный клуб «Иокогама» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 53-летним японским игроком Кадзуеси Миура.
Сообщается, что контракт Миуры с «Иокогамой» рассчитан до конца нынешнего сезона.
Напомним, что в прошлом сезоне нападающий провел четыре матча и не забил ни одного мяча.
Кадзуеси Миура — самый возрастной футболист в истории японской J-лиги.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник ЦСКА Хонда близок к переходу в португальский клуб.