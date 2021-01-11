Смолов опубликовал фотографию с Шевченко с флагами России и Украины

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Отметим, что нападающий добавил к фотографии эмодзи сердца между флагами России и Украины.

Напомним, что в нынешнем сезоне Смолов провел в составе «Локомотива» 12 матчей и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что РФС ведет переговоры о вакцинации игроков сборной России от COVID-19.