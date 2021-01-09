«Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл» в матче Кубка Англии

Лондонский «Арсенал» в дополнительное время переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Встреча, прошедшая Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эмиль Смит и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Соперник «Арсенала» по 1/16 финала будет известен по итогам жеребьевки.

Ранее сообщалось, что «Лестер» разгромил «Сток Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Футбол. Кубок Англии. 3-й раунд

«Арсенал» (Лондон) — «Ньюкасл Юнайтед» (Ньюкасл-апон-Тайн) — 2:0