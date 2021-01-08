Тренер «Аталанты»: у Миранчука нет таких качеств страйкера, какие есть у Иличича

Главный тренер бергамской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сравнил полузащитника Алексея Миранчука с хавбеком Йосипом Иличичем.

«У Миранчука нет таких качеств страйкера, какие есть у Иличича. Нужно всегда ставить футболиста с лучшей формой. Йосип хотел забить в воскресенье, но даже когда он выступает ассистентом, это хорошо», — цитирует Гасперини Tutto Atalanta.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в семи матчах, в которых забил один мяч. В активе Иличича один гол и четыре передачи в девяти матчах.

Ранее сообщалось, что Миранчук не отметился результативными действиями в игре против «Пармы».