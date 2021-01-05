Тренер молодежной сборной России по хоккею ответил на критику Фетисова

Тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов ответил на критику Вячеслава Фетисова Фетисова.

Напомним, Фетисов сказал, что Ларионов «ввязался в рискованную историю», возглавив сборную.

«У каждого человека есть свое мнение. А у меня, как у тренера, впереди еще матч за бронзу. Надо восстановить и успокоить ребят. Завтра надо сыграть достойно и завоевать медаль», — передает слова Ларионова «Матч ТВ».



Ранее Ларионов подвел итоги матча с Канадой в 1/2 финала МЧМ.