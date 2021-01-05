Рамос изъявил желание перейти в «ПСЖ»
Андрей Черников
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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сообщил президенту сливочных Флорентино Пересу о том, что хочет перейти во французский «ПСЖ», передает El Chiringuito.
Отмечается, что Рамос отклонил предложение нового контракта из-за проекта, который строит парижский клуб, а также из-за выгодных финансовых условий.
Также Рамос сообщил, что «ПСЖ» хочет пригласить игрока каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
Ранее Криштиану Роналду поделился эмоциями после вручения титула игрока века.