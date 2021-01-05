Милонов поделился впечатлениями от матча Россия — Канада
Андрей Черников
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов поделился эмоциями от матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею Канада — Россия, передает «СЭ».
Напомним, россияне проиграли со счетом 0:5.
«Нормальный результат. Парни будут злее. Ничего страшного не произошло, главное, что мы боремся на таком уровне. Главное, чтобы ребята не расстраивались», — сказал Милонов.
Ранее Владислав Третьяк оценил игру Ярослава Аскарова в матче МЧМ против Канады.