Умер певец, чья версия YNWA исполняется на «Энфилде»

Умер певец Джерри Марсден, чья версия песни You will never walk alone исполняется на стадионе английского «Ливерпуля» «Энфилд».



«Его гимн объединял игроков, тренерский штаб и болельщиков по всему миру. Ты никогда не будешь один», — говорится в Twitter мерсисайдцев.

Марседен являлся лидером группы Gerry and the Pacemakers.



Ранее умер бывший игрок московского ЦСКА и сборной СССР Юрий Саух.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden's passing.



Gerry's words will live on forever with us. You'll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV