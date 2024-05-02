Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд не удовлетворил иск АСВ к компании QIWI PLC

Суд не удовлетворил иск АСВ к PLC из-за текста договора о покупке акций «КИВИ»

close
100%
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд не удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к компании QIWI PLC о предоставлении текста договора купли-продажи акций АО «КИВИ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Юрист АСВ в ходе заседания заявил ходатайство об оценке сделки, сумма которой на сегодняшний день составляет 23 млрд 750 млн рублей, а также об истребовании договора о передаче интеллектуальной собственности Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов).

Кроме того, он запросил истребовать из ЗАГСа данные о регистрации и расторжении брака директора QIWI PLC Протопопова и бенефициара Сергея Солонина, чтобы установить их возможное родство, а также сведения о доходах Протопопова у налоговой, чтобы удостовериться, что у него есть средства на совершение сделки.

До этого АСВ сообщал, что ликвидация КИВИ банка обойдется в более чем 2,1 млрд рублей.

В марте КИВИ банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев: АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами