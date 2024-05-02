Суд не удовлетворил иск АСВ к компании QIWI PLC

Суд не удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к компании QIWI PLC о предоставлении текста договора купли-продажи акций АО «КИВИ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Юрист АСВ в ходе заседания заявил ходатайство об оценке сделки, сумма которой на сегодняшний день составляет 23 млрд 750 млн рублей, а также об истребовании договора о передаче интеллектуальной собственности Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов).

Кроме того, он запросил истребовать из ЗАГСа данные о регистрации и расторжении брака директора QIWI PLC Протопопова и бенефициара Сергея Солонина, чтобы установить их возможное родство, а также сведения о доходах Протопопова у налоговой, чтобы удостовериться, что у него есть средства на совершение сделки.

До этого АСВ сообщал, что ликвидация КИВИ банка обойдется в более чем 2,1 млрд рублей.

В марте КИВИ банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев: АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у КИВИ банка.