В Германии разоблачили крупную международную сеть телефонных мошенников

В Германии следователи разоблачили крупную международную сеть телефонных мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

«Следственные органы Баден-Вюртемберга успешно раскрыли, вероятно, крупнейшую в Европе аферу с колл-центрами», — поделился Томас Штробль, министр внутренних дел земли Баден-Вюртемберг.

По данным издания, немецким правоохранителям удалось предотвратить нанесение ущерба на общую сумму €10 млн в более чем 6000 случаев. Расследование начали благодаря сотруднику банка, который в декабре 2023 года предотвратил мошенничество на сумму более €100 000 и обратил внимание следователей на группу мошенников.

До этого член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказал РИА Новости, что быстрый расход заряда батареи, самопроизвольное включение микрофона или камеры, а также запуск приложений в фоновом режиме на смартфоне без ведома пользователя могут свидетельствовать о слежке за владельцем устройства.

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