Третьяк поделился ожиданиями от матча России и Германии на МЧМ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, чего ждет от сборной России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира — 2021, передает РИА «Новости».

За выход в полуфинал российская национальная команда сразится со сверстниками из Германии. Матч состоится 2 января и начнется в 20.00 по московскому времени.

«У немцев дисциплинированная команда, и она с каждой игрой показывает все лучший и лучший результат. Поэтому нашим ребятам надо выходить и решать все вопросы в первом же периоде, надо подавить соперника своей атакой и мощью, чтобы у него не было иллюзий», — заявил Третьяк.

Ранее сообщалось, что сборную России призвали серьезно отнестись к матчу с Германией на МЧМ.