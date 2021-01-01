Сборную России призвали серьезно отнестись к матчу с Германией на МЧМ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал, чего ждет от сборной России в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, передает ТАСС.

За выход в полуфинал российская национальная команда сразится со сверстниками из Германии. Матч состоится 2 января и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Думаю, на 99% мы должны решать этот вопрос, все-таки уровень и класс нашего хоккея выше немецкого, ребята намного авторитетнее и серьезнее. [Сборная России выйдет в полуфинал], если игроки серьезно отнесутся к этому делу, а не посчитают, что все решено до игры», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Канарейкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала МЧМ по хоккею Россия — Германия.