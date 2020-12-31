Академия Плющенко жестко отреагировала на комментарий про четверной прыжок Жилиной

Академия экс-фигуриста Евгения Плющенко жестко отреагировала на комментарий про четверной прыжок Вероники Жилиной.

Видео с прыжком появилось в Instagram Плющенко.

«Браво тренерский штаб Этери Тутберидзе, который ей этот тулуп поставил», — написал один из пользователей.

«Они ее не тренировали никогда! Вам уже везде мерещится тренерский штаб Тутберидзе. Уже не позорьтесь и идите с этой страницы на ту, про которую пишете», — ответила академия.



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