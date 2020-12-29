Каменский высказался о неудачном старте сборной России на МЧМ по хоккею

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о неудачном старте сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккею, передает RT.

Напомним, россияне обыграли США (5:3) и уступили Чехии (0:2).

«Думаю, все связано в первую очередь с достойными соперниками. Здесь все бьются до последнего. Юные игроки достаточно эмоциональны, все хотят выигрывать и показать себя. Поэтому такой старт», — сказал Каменский.



Ранее Игорь Ларионов заступился за защитников сборной России.