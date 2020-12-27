Уткин назвал российских теннисистов «мальчиками-мажорами»

Спортивный журналист Василий Уткин на Youtube-канале «Футбольный клуб» прокомментировал выступление российских теннисистов в 2020 году.

По словам журналиста, в России давно не было такого поколения теннисистов.

Уткин отмечает, что в нынешнем поколении российских теннисистов есть три молодых человека, которые не видели голодного и несчастного детства.

»Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев — это такие мальчики-мажоры, которые в известном смысле готовы были себя истязать, готовы были идти на все испытания и сейчас показывают себя с наилучшей стороны», — добавил он.

Ранее стало известно расписание турниров WTA на начало 2021 года.