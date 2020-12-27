Хабиб прокатился на самокате по Махачкале

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов прокатился на самокате по Махачкале. Соответствующий пост 32-летний спортсмен опубликовал в своем Instagram.

«Когда мафия засыпает, я выезжаю в город. Не всегда, но выезжаю», — написал дагестанец.

Напомним, что после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах (ММА).

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор возобновил призывы к реваншу с Хабибом Нурмагомедовым.