Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров порассуждал о бюджетном финансировании в российском футболе.

«Смогут ли когда-нибудь в России футбольные клубы уйти от бюджетного финансирования? Не знаю. Слишком мало владею деталями ситуации. Известно, что клубы без субсидирования не продержатся», — сказал Лавров в эфире «Матч ТВ».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский «Зенит», набрав 41 очко.



Ранее Лавров рассказал, почему в юношестве он перестал играть в хоккей.