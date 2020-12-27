В «Сантосе» не согласны с тем, что Месси побил рекорд Пеле

Пресс-служба бразильского «Сантоса» опубликовала заявление, в котором утверждается, что игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси не побил рекорд Пеле по числу забитых мячей за один клуб.

Бразильский клуб заявляет, что 448 мячей, которые сегодня не учитываются из-за того, что они были забиты в товарищеских матчах, были забиты в ворота основных команд тех сезонов.

«Клубы могли проводить только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций. Субъективные признаки, такие как сила оппонентов, не идеальны для составления статистики», — добавили в команде.

Ранее Месси назвал лучших тренеров в своей карьере.