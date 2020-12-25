Ларионов высказался об игре молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался об игре команды, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, хоккей – это не работа, а игра, и нужно играть друг на друга.

Ларионов отмечает, что игроки сборной России горят желанием, но молодежный хоккей непредсказуемый.

«Стараемся успокаивать игроков, чтобы они не перегорели», — добавил он.

Напомним, что с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 в Эдмонтоне пройдет МЧМ-2021.

Ранее сборная России проиграла Канаде перед МЧМ-2021.