Ларионов высказался об игре молодежной сборной России
Карен Саркисян
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался об игре команды, передает «Чемпионат.com».
По словам тренера, хоккей – это не работа, а игра, и нужно играть друг на друга.
Ларионов отмечает, что игроки сборной России горят желанием, но молодежный хоккей непредсказуемый.
«Стараемся успокаивать игроков, чтобы они не перегорели», — добавил он.
Напомним, что с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 в Эдмонтоне пройдет МЧМ-2021.