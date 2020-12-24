Аршавин поделился мнением о причинах провала «Зенита» в ЛЧ
Вадим Балканов
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну попытался объяснить причины провала петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
По его словам, команда Сергея Семака не смогла подойти к старту группового этапа в оптимальной форме, что вкупе с напряженным графиком не позволило клубу даже выйти в Лигу Европы.
Также Аршавин заявил, что общий уровень российского чемпионата падает из-за того, что в нем стало меньше финансовых ресурсов.
Ранее депутат Игорь Лебедев прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста генерального директора московского «Локомотива».