Суд отменил дисквалификацию китайского пловца за оскорбление допинг-офицеров WADA

Швейцарский федеральный суд отменил дисквалификацию китайского пловца Сунь Яна, сообщает New York Times.

По информации источника, адвокаты Яна доказали, что один из судей Спортивного арбитражного суда (CAS) оставил расистские комментарии о Китае в социальных сетях.

Напомним, что в феврале 2019 года китайский пловец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, оскорбил допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и был дисквалифицирован на 8 лет.

Сунь Ян — трехкратный олимпийский чемпион.

Ранее решение CAS по России назвали «душилово страны».