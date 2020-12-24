Суд отменил дисквалификацию китайского пловца за оскорбление допинг-офицеров WADA
Карен Саркисян
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Швейцарский федеральный суд отменил дисквалификацию китайского пловца Сунь Яна, сообщает New York Times.
По информации источника, адвокаты Яна доказали, что один из судей Спортивного арбитражного суда (CAS) оставил расистские комментарии о Китае в социальных сетях.
Напомним, что в феврале 2019 года китайский пловец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, оскорбил допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства (WADA) и был дисквалифицирован на 8 лет.
Сунь Ян — трехкратный олимпийский чемпион.