Виктория Боня намекнула на воссоединение с бывшим мужем

Блогерша Виктория Боня заявила, что решила объединиться с бывшим мужем Смерфитом
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее взаимоотношения с Алексом Смерфитом стали теплее.

«Я хотела рассказать об этом именно в новом году. Потому что для меня это будет что-то новое, и для наших отношений с Алексом это будет тоже что-то новое, и вообще для нашей семьи. Мы решили объединиться, потому что мне кажется, что прошло не знаю сколько лет уже, когда мы расстались, был какой-то момент, что мы так рассоединились. Но сейчас я вижу, как у нас отношения становятся все теплее и теплее, и мы решили объединиться», — поделилась звезда.

По словам Бони, сейчас она работает над реалити-шоу, в котором примет участие ее дочь Анджелина. Блогерша спросила у бывшего возлюбленного разрешения на то, чтобы реализовать свою идею.

«Есть еще одно маленькое, маленький сюрпризик, о котором я расскажу потом, может быть весной, потому что я готовлю кое-что интересное, вот. И мне кажется, это начало чего-то нового, другого, чего раньше еще не было в наших отношениях. И чем закончится и как, это мы с вами увидим дальше», — поделилась Боня.

Боня воспитывает дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита. Блогерша и предприниматель начали встречаться в 2010 году, но через семь лет они расстались.

