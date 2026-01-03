Глава МИД Украины поддержал посла в конфликте с чешским парламентарием

Посол Украины Василий Зварич был «абсолютно прав», когда отвечал на высказывание спикера Палаты депутатов Чехии Томио Окамуры о ненадобности финансирования Киева, написал в соцсети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Посол Украины был абсолютно прав, ответив на возмутительные оскорбления в адрес Украины и ее руководства со стороны спикера Окамуры — и сделал это дипломатично. Всем нашим послам поручено защищать достоинство Украины», — написал Сибига.

Украинский министр прокомментировал высказывание главы чешского МИД Петра Марцинка, который назвал неуместным то, что посол Украины дал публичную оценку заявлениям Окамуры. Слова чешского коллеги Сибига посчитал «нравоучениями».

«Я отвергаю подобные нравоучения и вместо этого призываю своего нового чешского коллегу к конструктивному диалогу в целях укрепления взаимовыгодного украинско-чешского стратегического партнерства», — отметил он.

В новогоднем обращении к гражданам Чехии спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура высказался против оказания помощи Украины и подчеркнул, что страна должна «выйти из брюссельского поезда», который несется «к Третьей мировой войне». Он отметил, что выгоду от украинского конфликта получают западные компании и правительства, а также «украинские воры», которые имеют связи с «хунтой Зеленского».

Посол Украины в Чехии Василий Зварич назвал слова Окамуры «оскорбительными» и «полными ненависти», а также призвал чешские власти и гражданское общество дать «надлежащую оценку» заявлениям Окамуры. Спикер украинской Рады Руслан Стефанчук также подверг критике позицию чешского парламентария.

Кроме того, чешская оппозиция начала готовиться к голосованию, чтобы сместить Окамуру с его поста, а президент страны Петр Павел обеспокоился заявлением Окамуры и пообещал обсудить его с правительством.

Ранее в чешском МИД спрогнозировали скорый мир на Украине.