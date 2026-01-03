В Южном командовании ВС США попросили обратиться к Белому дому по ситуации в Венесуэле

ТАСС: Южное командование ВС США переадресовало в Белый дом запрос о Венесуэле

Южное командование Вооруженных сил США отказалось комментировать сообщения о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

«Мы перенаправляем вас в Белый дом», — заявили агентству в южном командовании ВС США.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

Ранее МИД Венесуэлы решительно осудил удары США по Каракасу.