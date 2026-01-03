В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения после атаки США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения после атаки Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба МИД южноамериканского государства.

Кроме того, глава государства приказал немедленно развернуть комплексную оборону страны.

«Президент Николас Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны... Мадуро распорядился о введении в действие указа ... для немедленного перехода к вооруженной борьбе. Вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии», — сказано в сообщении.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее МИД Венесуэлы решительно осудил удары США по Каракасу.